Psychiaters wolle alle skoallen iepen | Lanlik 32.149 nije besmettingen

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 695 nije coronabesmettingen registrearre by it RIVM. Dat binne 95 minder as tiisdei, doe waarden 790 besmettingen meld.

Lanlik leit it tal nije coronabesmettingen op 32.149. It trochsneed tal besmettingen fan de ôfrûne sân dagen is 29.868.