Psychiaters wolle alle skoallen iepen | Kultuersektor yn ûnwissens

NOC*NSF liedt de needklok. Foar in sûne mienskip is it krúsjaal om de sportsektor wer te iepenjen, seit de organisaasje. Ut in enkête fan de Sportdeelname Index docht bliken dat 1 op de 3 ferwachtet noch minder fit te wêzen as de lockdown fan no ferlinge wurdt.

"Iedere sportmogelijkheid telt. Daarom roepen we het kabinet dringend op om mogelijkheden voor sport te vergroten", seit Marc van den Tweel fan NOC*NSF. "We verkeren in een vitaliteits- en beweegcrisis waar we niet zomaar uit gaan komen."

Neffens him motivearje sportklups minsken om yn beweging te bliuwen, mar no't de mooglikheden om yn ferieningsferbân te sporten beheind binne, sporte in protte minsken net mear. "En hoe langer je stopt met sporten, hoe moeilijker het is om weer te beginnen", seit Van den Tweel.