Gemeenten meitsje coronastatement | Psychiaters wolle alle skoallen iepen

It sit kleanmakker Ali Sepet fan It Hearrenfean net mei: twa brannen, in lockdown en no allegear mûlkapkes dy't troch it OMT ôfret wurde. Nei in brân yn 2017, waard syn bedriuw yn de winter fan 2020 opnij troffen troch brân. Hy krige in soad stipe en koe wer iepen, mar de lêste tiid hat er kwealik klanten fanwege de lockdown.

No hat er him talein op de produksje fan mûlkapkes. Mar it OMT advisearre dizze wike om dalik allinnich noch mar medyske mûlkapkes te brûken: dy wurkje folle better as stoffen mûlkapkes. It betsjut dat Sepet mei in strop fan mear as 30.000 euro sit.