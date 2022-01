Coronanijs 12 jannewaris: OMT wer byinoar foar advys

It Outbreak Management Team (OMT), dat de oerheid advisearret oer de oanpak fan de corona-pandemy, komt hjoed wer byinoar. De leden besjogge dan hokker maatregels der nedich binne no't it tal positive tests bot omheech gien is. De hjoeddeistige regels jilde oant en mei no freed. Op dy dei is der ek wer in nije parsekonferinsje.

It wurdt foar it earst dat it OMT advys jout oan it nije kabinet. Premier Mark Rutte is der noch, mar de wichtichste ministers binne ferfongen.

It OMT hie ein ferline wike ek in oerlis. Dat advys is moandei nei bûten ta kaam. It OMT opperet dat minsken op mear plakken medyske mûlkapkes brûke moatte soene. Dat soe net allinnich binnen moatte, lykas op kantoar as yn de supermerk, mar ek op drokke plakken bûtendoar, lykas by demonstraasjes en yn drokke winkelstrjitten.