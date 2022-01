34 nieuwe villa's voor waterpark bij Burgumer Mar

De uitbreiding past bij de ambitie van de vier gemeenten in het noordoosten van Fryslân om het aantal jaarlijkse overnachtingen in de regio van 600.000 nu naar 900.000 in 2030 te brengen. Wethouder Gelbrig Hoekstra mocht een van de eerste palen de grond in slaan.

'Geschikt voor toeristen'

Volgens Hoekstra is de omgeving zeer aantrekkelijk voor toeristen. "We hebben aan de ene kant het water waarmee je zo op de grote bekende wateren kunt komen. En we hebben steden in de omgeving: Leeuwarden, Groningen. En prachtige wandelpaden in de Wâlden."

De omgeving van het Burgumer Mar is heel geschikt voor het 'hogere segment', zegt de wethouder. "Ik kan me heel goed voorstellen dat dit mensen aantrekt die een luxe vakantie willen hebben. Het is ook belangrijk dat je als gebied accommodaties hebt waar iedereen terecht kan. De een kiest voor overnachten in een tent en de ander kiest voor een luxe appartement."