34 nije filla's foar wetterpark by Burgumer Mar

De útwreiding past by de ambysje fan de fjouwer gemeenten yn it noardeasten fan Fryslân om it tal jierlikse oernachtings yn de regio fan 600.000 no nei 900.000 yn 2030 te bringen. Wethâlder Gelbrig Hoekstra mocht ien fan de earste peallen de grûn yn te slaan.

'Geskikt foar toeristen'

Neffens Hoekstra is de omjouwing tige oantreklik foar toeristen. "We ha oan de iene kant it wetter, wêrmei't je sa op de grutte bekende wetters komme kinne. En we ha stêd yn de omjouwing: Ljouwert, Grins. En prachtige rinpaden yn de Wâlden."

De omjouwing fan de Burgumer Mar is hiel geskikt foar it 'hegere segmint', seit de wethâlder. "Ik kin my hiel goed foarstelle dat dit minsken lûkt dy't in lúkse fakânsje ha wolle. It is ek belangryk dat je as gebiet akkommodaasjes ha dêr't elkenien terjochte kin. De ien kiest foar oernachtsje yn in tinte en de oar kiest foar in lúkse appartemint."