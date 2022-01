Operaasje Fryske Flagge: Will yn Amearika mist de Fryske hynstekeuring

De yngrediïnten binne altyd oanwêzich by de hynstekeuring: "Je kinne net better krije: in Hollânsk bakje kofje, in lekkere 'gevulde koek', oranje taart."

Yn Amearika hat Bron syn eigen Fryske hynders: fjirtjin stiks. Dêrmei gong er yn Amearika ek nei keuringen ta. "Mar de lêste twa jier ha we gjin keurings hân. Fan it maitiid miskien wer, mar ik moat noch mar sjen oft dat trochgiet."

Mei Amearikanen yn Nederlân sjen

De lêste tweintich jier hie Bron gjin inkelde hynstekeuring yn Fryslân mist, oant de útbraak fan de coronapandemy dus. En dan nimt er ek wolris Amearikanen mei. "We geane oer de Ofslútdyk bygelyks, dan sjogge we healwei even by it monumint. Ik fyn it mar wat kâld en wiet, mar dy minsken fine dat prachtich!"

Hy lit de Amearikanen ek sjen wêr't Bron weikomt: fan De Rottefalle. Yn 1980 is er fuortgongen nei Amearika. "Ik woe wat oars. Ein jierren 70 gongen in protte minsken nei Amearika ta. Ik gong hjirhinne mei fakânsje en no bin ik hjir noch."

Gedonder

Mei syn eigen hynders meidwaan oan de hynstekeuring hjir is eins gjin dwaan. "Dat is fierstente folle gedonder. Moatte je de hynders nei Nederlân ta fleane, it kostet ek in soad. Dan kinne dy sjueryleden better hjir komme."