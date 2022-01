Felix van Beek hat syn nocht en stapt op as wethâlder fan Smellingerlân

"De gang van zaken in de raad van 21 december is mij niet in de koude kleren gaan zitten", seit Van Beek dêr sels oer. "Het onaangekondigd van de agenda halen van een zorgvuldig voorbereid en door de raad gewenst voorstel overviel mij. De handelwijze van de raad voelt voor mij als een motie van wantrouwen, het is kenmerkend voor de cultuur van deze raad."

Twa moanne foar ferkiezings

Ferline wike fierden twa oare wethâlders - noch yn it krystreses - kofjepetearen mei alle fraksjefoarsitters om harren by te praten. Dat hat ûnfoldwaande holpen. Van Beek hat syn nocht fan de polityk yn Smellingerlân en stapt twa moanne foar de riedsferkiezings op. "Ik ben gekke Henkie niet. Zonder vertrouwen kan ik niet werken", sei Van Beek tiisdei yn de ried fan Smellingerlân.

Boargemaster Jan Rijpstra en de trije oare wethâlders fan it sakekabinet fine it bysûnder spitich dat Van Beek opstapt. "We hebben de afgelopen anderhalf jaar veel tot stand kunnen brengen en betreuren dat één van ons aftreedt. Het doet zeer, maar we respecteren zijn besluit en begrijpen zijn persoonlijke afweging."

Wethâlder yn sakekolleezje

Van Beek is sûnt de simmer fan 2020 wethâlder yn Smellingerlân. Hy is ien fan de fjouwer nije wethâlders yn in sakekolleezje, nei't de koälysje útelkoar fallen wie. Op advys fan ferkenner en riedsadviseur Ton Baas kaam der in sakekolleezje, omdat der doe yn de gemeenteried ûnfoldwaande draachflak wie foar in gewoan mearderheidskolleezje.

Earder wie de VVD'er Van Beek wethâlder yn Boarnsterhim, Littenseradiel en Skarsterlân. Hy wie ek direkteur fan it âlde wetterskip Boarn en Klif en riedsgriffier yn Ljouwert en Alkmaar.