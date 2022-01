Sport essinsjeel? "Daar is geen speld tussen te krijgen"

In petysje mei 350.000 digitale hantekeningen om sport as 'essinsjeel' oan te merken is tiisdei oanbean oan de nije minister fan Sport, Conny Helder. Under oare turnikoan Ekpe Zonderland stipet it boadskip, krekt as fuotbalbûn KNVB.

Sportskoalle-eigener Erwin Boonstra hearde troch de brânsferiening fan de fitness oer de aksje. By syn sportskoalle is der no in hantsjefol sporters dat bûten ûnder in oerkaping sport.

Fertrouwen yn ferrommingen

"Het is eeuwig zonde dat alles hier zo leeg staat", seit er. "De apparaten staan te verfstoffen. Je houdt je aan alle maatregelen zoals afstand, schoonmaak, ventilatie. Maar toch mogen we niet open."

Boonstra begrypt it net. Hy tinkt dat it belang fan de binnensport net by de polityk trochkringt. Dochs hat er der fertrouwen yn dat der freed ferrommingen komme foar de binnensport.