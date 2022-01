Minister Kuipers: bernehertsirurgy ferdwynt út it Noarden

De bernehertsirurgy wurdt tenei konsentrearre yn it Universitair Medisch Centrum Utrecht en it ErasmusMC yn Rotterdam. It ferdwynt út de sikehûzen yn Grins, Amsterdam en Leiden.

De belangrykste reden om de soarch noch mar op twa plakken oan te bieden, is neffens Kuipers "het waarborgen van de kwaliteit van zorg voor zowel kinderen als volwassenen met aangeboren hartafwijkingen".

Petysje

In petysje om de ôfdieling yn Grins te hâlden waard mear as 200.000 kear tekene. De petysje wie in inisjatyf fan ûnder oare UMCG-ferpleechkundige Machtelt Couperus fan Easterein.

"We ha in hiel grut gebiet yn Noard-Nederlân dat by ús komt yn it UMCG", fertelde Couperus earder. "Dy âlden en berntsjes sille allegearre nei Rotterdam of Utrecht moatte. Foar alle kontrôles, ôfspraken, en alle operaasjes."