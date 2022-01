Fries Museum krijt Langman Prijs foar wrâldwiid sukses mei tentoanstellingen

De trije direkteuren fan de museums ha de priis tiisdei yn ûntfangst naam fan sjueryfoarsitter Jouke de Vries. De Vries is bestjoersfoarsitter by de RUG en wûn de priis foarich jier. Hy sprekt yn syn taljochting oer it belang fan kultuer.

"De passy wêrmei't de meiwurkers fan dizze museums har wurk dien ha, stiet symboal foar de krêft fan de identiteit fan Noard-Nederlân", seit De Vries. Mei it takennen fan de Langman Prijs wol de sjuery de trije winnende, mar ek oare museums oanmoedigje om mear gear te wurkjen.

Belangryk foar it wolwêzen

"Yn de ôfrûne perioade ferrûn it deistige libben faak oars as we wend binne", seit De Vries. "Dat freget in soad omtinken foar elkoar, foar sûnenssoarch, ûnderwiis en ûndernimmerskip. Mar ek kultuer is in belangrike basis foar it wolwêzen fan de minsken."