OMT advisearret medyske mûlkapkes, Snitser bedriuw al oan de slach

Medyske mûlkapkes beskermje better tsjin it coronafirus, is de konklúzje fan it OMT nei nij ûndersyk. Der binne ferskate types medyske mûlkapkes: type 1, type 2 en type IIR. It ferskil mei bygelyks katoenen mûlkapkes is dat de medyske fariant test is.

98 prosint útstjit tsjinholden

Op it stuit wurde de selsmakke en de katoenen mûlkapkes noch akseptearre, krekt as de type 1-mûlkapkes. Aanst mooglik net mear. "Een niet-medisch mondmasker beschermt wel tegen overdracht, maar we weten niet precies hoeveel", seit Everhard Hofstra fan de GGD Fryslân.

It OMT advisearret dat minsken op syn minst type 2-mûlkapkes drage yn romten dêr't net genôch romte holden wurde kin, ek bûten. "Die mondkapjes zijn getest, er zitten andere materialen in. Type 2-mondkapjes houden 98 procent van de uitstoot tegen."