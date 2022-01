Stekken by skoalle Noardwâlde om 'flechtrûte' oerlêstjouwers te blokkearjen

Jarno Oeben is no sân jier direkteur by de skoalle. Salang spilet it ek al, fertelt er. "Met name in de avonduren zitten er groepen bij het gebouw en het parkje. Overdag spelen kinderen van onze school er, 's avonds jeugd. Naarmate de avond vordert worden de leeftijden hoger, in feite."

De skoaldirekteur begrypt goed dat de jeugd in plak ha moat. "En als ze er stonden en ze ruimden hun spullen op, dan was er ook geen probleem. Maar er worden vernielingen gepleegd. Maandag bleek het hek van de pannakooi vernield. Daar zitten nu scherpe randen aan. Dat is gevaarlijk."

Zerotolerancebelied

De stekken by it skoalplein bliuwe no ûnder skoaltiid iepen, mar geane dêrnei op slot. De gemeente en skoalkoepel Comprix hoopje dat it de oerlêst foarkomt.

Earder fierde de gemeente al in saneamd zerotolerancebelied yn. Dêrmei kinne alle oertrêdingen hurd bestraft wurde, mar it foarkomt net dat de oerlêst oanhâldt.

Flechtrûtes

Neffens de gemeente komt dat trochdat de jeugd ferskate tagongswegen brûkt as flechtrûtes. De nije stekken moatte derfoar soargje dat de feroarsakers fan de oerlêst net sa maklik fuortkomme kinne. It parkje bliuwt iepen, ek nachts, mar der is no noch mar ien yn- en útgong.

De stekken wurde kommende moandei pleatst. De bedoeling is dat se wol in skoftke stean bliuwe.