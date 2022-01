Skiednis fan de Alvestêdetocht yn in stikkeralbum: "Mei in stikje ferrassing"

It boek fertelt de skiednis fan de Alvestêdetocht. Alle tochten steane yn it boek beskreaun. Der binne sels ferhalen fan foar de earste offisjele tocht yn 1909, fertelt betinker Hessel van der Meer út Burgum: "Der is in haadstik oer riders dy't him einliks al yn 1800 riden ha. Doe wie it gjin offisjele tocht. Dêr binne noch ferhalen oer, dus dat fûn ik wol hiel bysûnder."

Argyfmateriaal

Yn in reedrydlân as Nederlân in in spaaralbum oer de Alvestêdetocht net ûntbrekke, fynt Van der Meer. "Wy hâlde hjirfan. Op nûmer ien stiet dizze tocht. Elkenien hopet dat hy wer holden wurdt."

Foar it byldmateriaal is djip yn it argyfmateriaal fan de Alvestêdetocht dûkt. It Reedrydmuseum yn Hylpen hat dêr in grutte rol yn spile. Van der Meer hat besocht yn it boek sa folle mooglik te fertellen wat minsken noch net witte.

"Giet troch it bloed hinne"

Supermerkeigener Nelly Wolters twivele gjin momint om mei te dwaan oan de aksje. "Wy hâlde allegear fan reedriden. Dy koarts giet gewoan troch it bloed hinne." Se krijt in soad positive reaksjes fan klanten. "Minsken binne suver grutsk dat sy it boek al yn besit ha. En dan sitte de plaatsjes der noch net iens yn. Dus dat binne hiele leuke reaksjes."

Yn totaal moatte der 216 stikkers sparre wurde om it album fol te krijen. Acht wiken lang krije klanten de stikkers mei. Neffens Van der Meer moat elkenien it boek folkrije kinne. "As oan 'e ein blykt dat minsken it boek noch net fol ha, dan soargje wy dat elkenien de ûntbrekkende plaatsjes krijt."

Dream

Van der Meer hopet dat minsken sa no en dan it boek wer út 'e kast pakke sille. "Sa troch de tiid sil it boek miskien wol wer ris pakt wurde. Seker as der wer in Alvestêdetocht komt."

"De winsk is dat der iis komme sil en dat wy ride kinne. En de dream is dat der in Alvestêdetocht komt ûnder dizze aksje. Oft dat sa wêze sil, sil de tiid leare."