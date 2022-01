Thialf oanwiisd as ‘algemien ekonomysk belang’ om stipe mooglik te meitsjen

De Twadde Keamer hat Thialf ein ferline jier 1 miljoen euro subsydzje tasein. Dat wie tsjin it sin fan de eardere steatssekretaris fan sport Paul Blokhuis (ChristenUnie). Neffens him soe de stipe fan it Ryk delkomme op steatsstipe en yn striid wêze mei de Europeeske regels.

Oplossing socht

Provinsje Fryslân hat altyd kritysk west op dizze redenaasje en is oanslutend op syk gien nei in oplossing. Troch Thialf oan te wizen as 'tsjinst fan algemien ekonomysk belang' kinne provinsje, gemeente en Ryk Thialf in fergoeding jaan foar de tsjinsten dy't de iisbaan leveret.

Sinnepanielen wer oan

Ek subsydzje foar it oanpassen fan it dak, wêrtroch't de sinnepanielen wer oanset wurde kinne, kin neffens de provinsje mei dizze konstruksje regele wurde.

Provinsjale Steaten moatte hjir noch wol grien ljocht foar jaan. De sinnepanielen binne earder útset, omdat de fersekeringsmaatskippij fan Thialf de konstruksje as brângefaarlik bestimpele.