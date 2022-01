HEA! Aise en Anneke Bouma: echte hynderminsken

Se soene eins wat minder hynders ha moatte fanwege de sûnens. Mar Aise en Anneke Bouma fan Nes kinne it net litte, twa merjes binne al wer foal. Want it fokken mei Fryske hynders fine se prachtich. Dêrneist dogge se ek noch oan ringriden en tugen. Keuringsdagen binne hichtepunten foar de Bouma's. En hielendal no't in jonge hynst fan harren sneon meidocht oan de grutte Hynstekeuring yn Harich.