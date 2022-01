Noarsk kampioen nimt Espejord oer fan sc Hearrenfean

Espejord kaam yn jannewaris 2020 oer fan Tromsø IL. Yn septimber fan datselde jier waard der wer ferhierd oan dy klup, om't er yn Fryslân net in soad spyltiid krige. Yn totaal kaam hy 182 minuten yn aksje yn it pompeblêdeshirt.

No't syn ferhierperioade by Tromsø derop sit socht Hearrenfean nei in oare oplossing foar de 25-jierrige fuotballer. Dy is mei Bodø/Glimt fûn.