Opsterlân lit boaiem ûnder keunstgersfjilden fierder ûndersykje

Op it stuit is der lanlike oandacht foar de risiko's fan keunstgersfjilden. Neffens it RIVM leveret it rubber infill op de fjilden gjin risiko op foar de sporters.

"We willen echter ook de kans vermijden dat er bodemverontreiniging kan ontstaan. Daartoe nemen we uit voorzorg alle mogelijke maatregelen", seit wethâlder Anko Postma.

Kantplanken en 'schoonlooproosters'

Opsterlân liet earder al de boaiem en it oerflaktewetter ûndersykje om de keunstgersfjilden yn Bakkefean, Lippenhuzen, Beetstersweach en de Gordyk. Allinnich yn Beetstersweach is fersmoarging oantroffen. Dêr wurdt ynkoarten in strook grûn en in sleat sarnearre.

By dy fjilden binne yntusken saneamde kantplanken en 'schoonlooproosters' oanbrocht om eventuele takomstige fersmoarging foar te kommen.

Diskusje fuortnimme

"Om iedere discussie voor te zijn en eventuele zorgen weg te nemen, heeft het college nu ook besloten om de bodem onder de kunstgrasvelden te laten onderzoeken", skriuwt de gemeente.

Dit waard ek oan de gemeente advisearre troch de FUMO.

Mei de maatregels komt Opsterlân temjitte oan in hanthaveningsfersyk. Dat folge nei in beswier dat in lanlike stichting yntsjinne hie mei betrekking ta keunstgersfjilden.