Tekoarten yn de ynstallaasjesektor: "Minsken moatte geduld hawwe"

De ynstallaasjesektor hat te lijen fan krapte wylst der just no in grut ferlet is fan minsken, sjocht Wytze Yntema fan ynstalaasjebedriuw Yntema út Wûns. "Troch corona hawwe minsken jild oer en stekke sy it yn it eigen hûs. Sy wolle ferbouwe en sy tinke mei de hege gasprizen: hoe kinne wy goedkeaper de boel waarm krije? Dan begjinne sy te isolearjen en dan komt ek de ynstallaasjewrâld om 'e hoeke."

Dit jier is de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) flink ferhege. Mei dizze subsydzje hopet de oerheid dat minsken en bedriuwen oerstappe op duorsume waarmteboarnen en dat sy isolaasjemaatregels nimme.

Leveringsproblemen

Eins is dat moai, seit Yntema. Mar dêrtroch hawwe bedriuwen it wol smoardrok. "Wy sitte ek mei leveringsproblemen fan ús komponinten. Ik hie yn oktober in pear nije cv-tsjettels besteld, dy binne juster pas binnenkaam. Dus je moatte wol hiel fier foarút sjen om genôch materiaal op foarried te hâlden."