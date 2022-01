Jongelju oant 18 jier meie wer oant 20.00 oere bûten sporte

Drogisterijen hawwe in tekoart oan type II-mûlkapkes, dat seit Jos Jongstra, direkteur fan it Centraal Bureau Drogisterijbedrijven tsjin RTL Nieuws. Neffens Jongstra hawwe se ienfâldichwei net sokke mûlkapkes ynkocht. "Aan het begin van de coronacrisis werden de type II-mondkapjes gereserveerd voor de zorg, dus toen verkochten we ze niet in de winkels."

It Outbreak Management Team (OMT) advisearret om tenei op mear plakken in mûlkapke te dragen en dan giet it spesifyk om type II-mûlkapkes.