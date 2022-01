Frije ynrin yn alle Fryske faksinaasjelokaasjes | Jongelju meie wer bûten sporte

Krektlyn sammele data befêstigje dat de omikronfariant fan it coronafirus folle besmetliker is as alle foargeande farianten. Dat seit de wrâldsûnensorganisaasje WHO. Neffens de sjef fan de WHO yn Europa, Hans Kluge, sil yn it hjoeddeiske tempo 50 persint fan alle ynwenners yn Europa besmet reitsje mei de nije fariant yn de kommende seis oant acht wiken.

Hy basearret him op in foarsizzings fan oare sûnensynstituten. Dy prate oer in grut oantal fêststelde besmettingen yn Europa. It giet om goed 7 miljoen positive testen yn de earste wike fan jannewaris.