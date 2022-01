Coronanijs 11 jannewaris: Frije ynrin yn alle Fryske faksinaasjelokaasjes

Fan alle kanten wurdt de druk op it kabinet opfierd om freed mei ferrommingen te kommen. Winkels, hoareka, bioskopen: allegear wolle se iepen. Datselde jildt foar binnensportlokaasjes. In petysje mei as boadskip om sport oan te wizen as essinsjele sektor is hast 350.000 kear tekene en tiisdei oanbean oan de Twadde Keamer.

Direkteur Margreet de Graaf fan de GGD Fryslân hat ek fan de oprop heard. Se fynt it in goeie aksje. "We binne der grut foarstanner fan." Neffens De Graaf krijt de GGD faker de oprop om net allinnich nei ynfeksjesyktebestriding te sjen, mar mear nei de brede publike sûnens.

Sporte is wichtich foar de sûnens, dat is wis. "Mar der binne ek oare diminsjes oan sûnens. Stress bygelyks. Minsken dy't no har winkel sletten ha, ha dêr lêst fan. Ik sil net sizze dat it iene wichtiger is as it oare, mar it is wichtich om sûnens as útgongspunt te hâlden."