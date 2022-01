Doarpshuzen yn ‘e pine: nei coronakrisis no ek te lijen fan enerzjykrisis

Al dy ferieningen lizze no stil, lykas de twa biljertklups. Karel Pander sit oer syn leden yn. "As ik ien tref yn it doarp, dan hawwe wy it der altyd even oer: wannear soene wy wer kinne? En as wy wer kinne, soenen we it noch op 'e nij leare moatte?"

Beide klups hawwe goed 20 leden. "De iene klup hjit Us Nocht. No, dat giet der wol in bytsje ôf sa stadichoan. En de oare hjit FIUD, Foarút is ús doel. Mar as je net oefenje, dan wurdt dat ek neat fansels. Dus it is wol hiel sneu fyn ik."

Ferieningen en klups

It is in grut gemis. "Foar in soad minsken is it biljerten it hichtepunt fan 'e wike. It hat in soad gefolgen as soks fuortfalt. Ast net folle mear hast as dit, dan is dit hast it iennige dat noch trochgie. Ik kin my foarstelle dat guon minsken echt yn 'e problemen komme. It is in ellinde."