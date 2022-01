Definsje hâldt Kurasao aanst út Ljouwert wei yn de gaten

Letter, yn de simmer, wurde ek op de fleanbasis Ljouwert stasjons pleatst. "Het is de bedoeling dat we dan ook vanuit hier de vliegtuigen besturen", seit Roddenhof.

Unwis oft systeem nei Ljouwert ta komt

De testfaze op Kurasao duorret op syn minst in jier. Alle ferskillende teams krije kâns om dêr te oefenjen. Dan komt it systeem nei Ljouwert ta. "Of de toestellen dan meekomen weten we niet. Dat is afhankelijk van wat de politiek wil. Ze kunnen met de grondstations in Leeuwarden overal ter wereld gevlogen worden."