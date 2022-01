Apparteminten yn Holwerter tsjerke: sliepe mei útsicht oer it doarp?

It gebou hat oan de foarkant trije yngongen en as it oan Kingma leit, wurde dy allegear brûkt. De middelste yngong is aanst foar minsken dy't de romte op Airbnb boeke. De bedoeling is dat it oargel efteryn stean bliuwt. Mei de winteltrep kinne hierders nei boppen ta: dêr is de badkeamer en it sliepplak, yn de tweintich meter hege toer.

Ideeën wolkom

Wat der mei de romten oan de sydkant barre moat, dêr is it boubedriuw noch net oer út. De bedoeling is permaninte ferhier, mar mooglik wurde dat ek Airbnb-apparteminten. De romten binne neffens Kingma ek geskikt as soarchappartemint of foar minsken mei in beheining.

It bedriuw ropt minsken op om oare ideeën troch te jaan. It gebou wurdt yn alle gefallen ferduorsume.