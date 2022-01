Amnesty-vrijwilligers Garyp zetten zich al vijftien jaar in voor onderdrukten

Op het oog misschien een eenvoudige actie, maar dat het effect heeft, daar is Koopmans van overtuigd. "Het boekt echt resultaat! Door de druk die we er met de hele wereld op zetten, komt er aandacht voor de situatie van mensen. Soms komt een persoon vrij, een andere keer krijgt die in ieder geval een betere behandeling in de gevangenis of een eerlijk proces."

Dat zijn de resultaten waar ze het voor doen in Garyp. Het doel is ook om te laten zien dat landen in de gaten worden gehouden als ze niet goed met hun gevangen omgaan. "Met zo'n brief maak je bij zo'n land duidelijk dat we echt wel weten wat er aan de hand is, wat er speelt."

'Houd moed'

De brieven gaan niet alleen naar de regering van een land. "We sturen ook altijd een kaart naar de gevangene zelf, met de boodschap dat we actie voeren voor diegene. Houd moed!"

Met het werk bereikt Amnesty Garyp al vijftien jaar lang een breed publiek in en om het drop, volgens De Rabbelskûte. Als beloning krijgt de afdeling een trofee met en inscriptie "Garijper van het jaar 2021'.

De redactie van de dorpskrant hoopt dat de prijs ook andere Garijpers inspireert om zich in te zetten voor anderen, waar dan ook op de wereld.