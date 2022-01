Amnesty-frijwilligers Garyp sette har al fyftjin jier yn foar ferdrukten

Op it each miskien in ienfâldige aksje, mar dat it effekt hat, dêr is Koopmans fan oertsjûge. "It boekt echt resultaat! Troch de druk dy't we der mei de hiele wrâld op sette, komt der oandacht foar de situaasje fan minsken. Soms komt in persoan frij, in oare kear krijt dy in alle gefallen in bettere behanneling yn de finzenis of in earlik proses."

Dat binne de resultaten dêr't se it foar dogge yn Garyp. It doel is ek om sjen te litten dat lannen yn de gaten holden wurde as se net goed omgeane mei har finzenen. "Mei sa'n brief makkest by sa'n lân dúdlik dat we echt wol witte wat der oan de hân is, wat der spilet."

'Hâld moed'

De brieven geane net allinnich nei it regear fan in lân. "We stjoere ek altyd in kaart nei de finzene sels, mei it boadskip dat we aksje fiere foar dyjinge. Hâld moed!"

Mei it wurk berikt Amnesty Garyp al fyftjin jier lang in breed publyk yn en om it doarp, neffens De Rabbelskûte. As beleanning krijt de ôfdieling in trofee mei de ynskripsje 'Gariper fan it jier 2021'.

De redaksje fan de doarpskrante hopet dat de priis ek oare Garipers ynspirearret om har yn te setten foar oaren, wêr dan ek op de wrâld.