Reedrydtalinten dreame fan merkteam en wrâldbeker: "Folgjend seizoen al"

Dêrfoar moat er him by de top fiif fan Nederlân op in ôfstân ride. Op it OKT yn desimber waard er noch trettjinde op de 1.500 meter. "Ast sjochst wat ik foarige wike fan de nûmer trije ôf siet, wylst ik net it gefoel hie dat ik yn topfoarm wie. Oardel sekonde. Sy binne op harren bêst en ik net. Dus dan tink ik: dat gat moat te tichtsjen wêze", seit Prins.

"Of dat realistisch is weet ik niet", seit Kolder. "Maar het is goed dat zulke jongens zich uitspreken."

Merkteam

Wierda makket kommend seizoen definityf de oerstap nei de senioaren. "Ik hoopje kommend jier wol by in merkteam oan te sluten. Ik tink wol dat ik dêr ek wer in stap meitsje kin, as ik echt mei toppers meitraine kin", seit Wierda.

Hy is lykwols noch net belle. "Nee. Ik tink dat ik dêr sels aksje yn ûndernimme moat, mar dat sjogge we oan it ein fan it seizoen."