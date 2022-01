Krityk op oanpak fentilaasje skoallen: "Nederlân bliuwt efter by oare lannen"

Troch de coronakrisis hat de problematyk in ekstra ympuls krigen en is der alle reden om der mei oan 'e slach te gean, seit Terpstra. Hy wol graach mei de nije minister fan Underwiis yn petear oer in oanpak.

"Hoe kinne we dit no sadanich dwaan dat it in akseptabele oplossing biedt foar alles en elkenien, sadat we foarkomme kinne dat skoallen úteinlik foar langere termyn wer yn in lockdown telâne komme?" Neffens Terpstra is it dêrom wichtich dat alle belutsen partijen mei-inoar om tafel geane.