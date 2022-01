Issa Kallon: "Dat ik na dit seizoen ga vertrekken, is wel duidelijk"

Dochs sil Kallon besykje út te sjen nei in nije klup. Der binne klups yn Nederlân en yn it bûtenlân dy't ynteresse toand ha. "De club waar het nu echt concreet is, is een buitenlandse club", fertelt Kallon.

Transferperikelen by Hearrenfean en Cambuur

Yn dizze SportCast ha we trije gasten. Njonken Kallon binne dat Yadran Blanco en Stefan Bleeker. Blanco wurket foar it Brabânske deiblêd BN/DeStem. We prate mei him oer de mooglike komst fan NAC-spiler Thom Haye nei sportklup Hearrenfean. Bleeker is FC Grins-folger foar RTV Noord. Mei him beprate we de mooglike komst fan Patrick Joosten nei Cambuur.

Fierder dogge we de Nostradamus-pûl, wêryn't de ferslachjouwers in tal fragen oer it kommende seizoen beäntwurdzje. En we beprate de soap by sportklup Hearrenfean en de ynteresse yn Kees van Wonderen.