Waarm wolkom op basisskoallen, "mar it is stjerrende kâld yn it lokaal"

It bliuwt ek dreech om it roaster rûn te krijen. "Ynfallers binne der net", seit De Zee. "We besykje it ûnderling op te foljen. Mar somtiden moatte je klassen nei hûs ta stjoere, dat jout in soad ûnrêst."

Earst efkes prate

Nettsjinsteande alle tûkelteammen begûnen de lessen moandeitemoarn 'gewoan'. "Mar earst efkes wat ekstra tiid foar it sosjale. Dan sjogge we nei it skoft wol wer oft we it rekkenjen oppakke."