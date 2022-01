Sporthal yn Dokkum nei fyftich jier tsjin de flakte: "It kin echt net mear"

De grutste put is it fuortheljen fan al it asbest. "Dat moat mei belied dien wurde. De sit bygelyks ek in soad yn it dak fan de sporthal."

"Ofskreaun"

De sporthal, dy't ein jierren sechstich iepene waard, is klear foar de sloop. "It kin echt net mear", neffens Dijkstra. "It gebou is ôfskreaun en kin eins net mear opknapt wurde. Dan moatst safolle ynvestearje. Dat is net te dwaan."

De kantine fan de fuotbalferiening en de keatsferiening bliuwt earst noch wol stean. De twa ferieningen binne dwaande mei it ûntwerp fan de nijbou. As dat nije gebou klear is, wurdt it lêste part fan De Trimmer sloopt.