Noch in wike ûnwissens foar Ellia Smeding oer Spelen: "Superspannend"

De yngewikkelde regleminten mei lytse letterkes soargje derfoar dat Smeding har noch net wis field. "Normaalgesproken zou ik het wel vertrouwen, maar er kan nog van alles veranderen. Ik ben licht optimistisch, maar wil nergens vanuit gaan. Al train ik wel alsof ik ga, want je wilt daar niet onvoorbereid staan."

De kommende wiken hopet Smeding trochtraine te kinnen yn Thialf, sadat se optimaal taret is foar de Olympyske Spelen. Oft dat kin is lykwols net wis, om't Team FrySk gjin topsportstatus hat. It Ingelske bûn moat dêrom offisjeel tastimming freegje oan de KNSB.

EK ôfstannen

It ôfrûne wykein ried Smeding op it Europeesk kampioenskip ôfstannen twa kear yn de top tsien. Se waard op de 500 meter alfde, op de 1.000 meter achtste en op de 1.500 meter njoggende.

"Het was best een goed EK, ik ben wel tevreden", fertelt Smeding oer dat toernoai. "Ik heb een stap gezet vergeleken met twee jaar geleden, toen ik ook het EK reed. Ik zit nu best wel dicht bij mijn tijden van Calgary en Salt Lake City, die ik vorige maand heb gereden. Daar ben ik echt wel blij mee." Calgary en Salt Lake City binne saneamde heechlânbanen, dêr't altyd hurder riden wurdt as yn bygelyks Thialf.

Foar de Olympyske Spelen belooft dat ek noch wat goeds, as we de 23-jierrige reedrydster leauwe meie. "Ik merk dat ik gedurende het seizoen steeds beter word. Ik kom steeds lekkerder in wedstrijden en krijg steeds meer vertrouwen in wat ik kan."