Hayo Apotheker tinkt werom oan eigen bordessêne: "Nederlânsk alvetalgefoel"

"It wie in hiele bysûndere dei, it wie 3 augustus 1998", fertelt Hayo Apotheker. "It wie bysûnder, omdat ik as boargemaster wol faak yn Den Haag west ha, mar ik hie net yn de Haachske arena wurke. It is in oar spul mei oare regels, en dêr moatst oan wenne." Fan augustus 1998 oant juny 1999 wie Apotheker minister yn it twadde kabinet-Kok.

Oar libben

It wie benammen it besef dat er in oar libben krige, dat er in kultuerskok belibbe. "Cambuur wie kampioen, dat moast ik achterlitte. Op de dei dat we yn de Trêves-seal sieten wie der ek skûtsjesilen. Blinder, tocht ik, dat moast ik ek misse. Ulbe Zwaga fan Ljouwert waard doe ek nochris kampioen."

As minister wie er nij, "mar ik wie al wol achttjin jier boargemaster, sûnt myn tritichste en dat oant en mei de Fryske haadstêd ta."