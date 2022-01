Wolveprojektgroep pleitet foar previnsje en subsydzje: "Ofsjitte is net de oplossing"

Skieppehâlders yn Drinte binne no noch de dupe fan it wolvepear dat aktyf is yn it Drents-Friese Wold, mar it is wachtsjen op it momint dat de bisten de grins nei Fryslân oerstekke. Ek komme der sa út en troch wolven út Dútslan nei Nederlân, mar dy ferdwine letter faak wer.

Previnsje

Harry Oosterman, âld-boargemaster fan Eaststellingwerf en foarsitter fan de Projektgroep Previnsje Wolveskea Fryslân, is bliid dat der op Europeesk nivo oer praat wurdt. Neffens him is it ôfsjitten fan de wolven lykwols net de oplossing. "Op it momint dat in wolf echt grutte problemen jout, dan moat dy mooglikheid der wêze. Mar it belangrykste bliuwt gewoan previnsje, previnsje, previnsje."