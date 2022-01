Heit Wiersma is grutsk: "Dat Dennis op het bordes staat, is grote prestatie"

Dat bart fansels net alle dagen dat ien syn soan by de kening op it bordes stiet, mar de eigener fan in snackbar/broadsjeshûs yn Frjentsjer, wurdt der net oars fan.

Nuchtere Fries

"Tuurlijk is dat mooi om te zien, maar ik ben een nuchtere Fries", seit Ymo Wiersma. "Ik ben ook trots op mijn dochter, ook al heeft die een ander functie. Maar dat Dennis met zijn 35 jaar op het bordes staat, is wel een grote prestatie. "Het is voor mij een gewone dag. Het is leuk om hem op televisie te zien, maar dat gebeurt wel vaker."