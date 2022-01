Twa nije testlokaasjes yn Fryslân | Lanlik 27.993 nije coronabesmettingen

Skoallen binne oer it algemien wiis mei it iepengean fan it ûnderwiis nei de krystfakânsje. Der is noch wol noed oer de coronabesmettingen, benammen no't de omikronfariant om him hinne grypt.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) lit witte dat skoallen "heel blij zijn dat de kinderen weer naar school kunnen", mar de feriening hat wol soargen oer de fentilaasje. Dy is yn guon skoalgebouwen noch hieltyd net goed op oarder. "Op die scholen zitten kinderen letterlijk in de kou, want daar moeten de ramen en deuren de hele tijd openstaan."