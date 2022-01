Lanlik 27.993 nije coronabesmettingen | De skoallen binne wer iepen

Foar it earst yn in wike is it tal coronapasjinten yn de Nederlânske sikehûzen tanommen. Op it stuit lizze der 1526 pasjinten mei Covid-19 yn it sikehûs. It binne der 56 mear as snein. Dat docht bliken út de lêste sifers fan it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

It tal fan dy pasjinten dat op in ic-bêd leit is wol sakke. Der lizze 396 pasjinten mei earnstige Covid-19 klachten op in ic-bêd, dat is der ien minder as snein.