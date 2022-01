Coronanijs 10 jannewaris: Twa nije testlokaasjes yn Fryslân

De nije minister fan Underwiis Robbert Dijkgraaf (D66) sil de weriepening fan it heger ûnderwiis "nog eens heel stevig inbrengen" de kommende dagen. Nei de earste ministerried fan kabinet-Rutte IV seit er dat dit punt 'heech op it prioriteitelistje' stiet. De minister fynt it wichtich "dat we de gezondheid en toekomst van onze kinderen bovenaan zetten".

Op dit stuit is it heger ûnderwiis noch sletten om de fersprieding fan corona tsjin te gean. Studinten folgje kolleezjes online. Freed beslút it kabinet hoe't it heger ûnderwiis der de kommende tiid útsjen sil. Dijkgraaf sei tsjin de NOS dat er "heel erg gaat pleiten" foar weriepening fan it mbû en it heger ûnderwiis.

Wapenje en tariede

Foar de langere termyn tinkt Dijkgraaf dat it ûnderwiis him wapenje moat tsjin corona en him tariede moat op in takomst mei it firus. "De effecten van het virus blijven bij ons."

Dêrmei doelt er ek op de efterstannen dy't yn it ûnderwiis ûntstien binne, nei't skoallen en ynstellingen meardere kearen de doarren slute moasten. Konkrete ideeën oer hoe't it ûnderwiis him tariede moat, hat de nije minister noch net. Dêroer wol er earst prate mei organisaasjes yn it ûnderwiisfjild.