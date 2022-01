46 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen | Skoallen wer iepen

It Outbreak Management Team (OMT) hat it advys útbrocht om op meardere plakken medyske mûlkapkes te dragen. It giet om plakken yn de bûtenlucht, dêr't net genôch ôfstân holden wurde kin, lykas by demonstraasjes, sporteveneminten en drokke winkelstrjitten en drokke merken.

It OMT hat it dan oer "medische neusmondmaskers". Dy biede "een iets beter bescherming tegen uitstoot van virusdeeltjes in de omgeving dan niet-medische maskers" en soene de "drager daarnaast ook meer bescherming bieden tegen het oplopen van een infectie".