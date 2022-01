De tsjerke yn Kollumersweach is iepen, mar foar maksimaal 50 minsken

Oare tsjerkegebouwen bliuwe hast hielendal leech, de tsjinsten binne dan online te folgjen.

Yn Kollumersweach hat de tsjerkeried fan de PKN-gemeente derfoar keazen om op snein de doarren te iepenjen en dat wurdt tige wurdearre. De tsjerke oan de Foarwei siet foar de coronakrisis altyd fol mei 400 besikers, snein wiene dat der 50. Mear mei ek net fan it kabinet.

Mûlkapke en ôfstân hâlde

"We binne bliid dat we wer by elkoar komme kinne en dat we mei syn allen sjonge", seit Willem van der Veen, foarsitter fan de tsjerkeried. Wol hâldt de tsjerke him oan de maatregels, lykas deryn komme mei in mûlkapke op en genôch ôfstân fan elkoar hâlde.

Minsken moatte har op 'e tiid melde as se nei de tsjerke wolle, want mear as 50 minsken meie der net yn. "We binne bliid dat we de doarren iepenje, want der is safolle leed en dat kinne we mei syn allen diele."