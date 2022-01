Boargemaster Fred Veenstra: "Undernimmers binne oan de ein fan har Latyn"

De boargemasters fan Veiligheidsregio Fryslân komme alle wiken byinoar. Foarsitter Sybrand Buma nimt it advys fan syn kollega's mei nei Den Haag. Yn it gefal fan Fred Veenstra is it advys oan it regear op it stuit wol dúdlik: de boel moat wer iepen. "Ik tink dat we op dat momint oankaam binne", sa seit Veenstra.

Deselde coronaregels yn hiel Europa

De boargemaster fan de Fryske Marren pleitet der ek foar dat yn hiel Europa deselde coronamaatregels jilde. "Hoe kinne we tefoaren komme dat we út Fryslân wei nei Oldenburg of Leer ride, om dêr in noflike dei te hawwen? Wêrom soe dat yn ús doarpen en stêden net kinne?" freget Veenstra him lûdop ôf. "Dêr moat ús regear de kommende wiken in protte omtinken foar ha."

Nettsjinsteande syn noed oer de lockdown sil boargemaster Veenstra de besluten fan it kabinet altiten opfolgje, sa ûnderstreket er. Veenstra: "Op it momint dat ús kabinet wat beslút en der wurdt yn de Twadde Keamer oer debattearre, dan is dat it. Hoe't ik der privee ek oer tinke soe: dat ha ik dan mar út te fieren."