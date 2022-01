Aris begjint nije jier goed: oerwinning mei mear as 100 punten

Aris begûn prima oan de wedstriid en hie al fluch in foarsprong fan in lytse tsien punten. Nei de earste perioade stie it 13-26 foar de Ljouwerters. Aris koe dy foarsprong yn de twadde perioade konsolidearje en gie mei 34-45 it skoft yn.

Hûndert punten

Yn in bytiden hurde tredde perioade die Den Helder wat it koe, mar Aris hie de hiele tiid in noflike marzje. Nei 30 minuten stie it 54-73. De oerwinning koe Aris no eins net mear ûntgean. De Ljouwerters hienen lykwols ek noch in oar doel: it meitsjen fan 100 punten. Troch in twapunter fan Joran Triemstra slagge dat.

Topskoarer

George Brock makke de measte punten foar Aris (25). Reinder Brandsma wie goed foar 16 punten.