Boargemaster Veenstra oer âldjiersnacht: "Plysjes moasten drave foar har libben"

Doe't se korpssjef waard yn Fryslân fernuvere se har al oer it feit dat der oeral fjoer makke waard. "Je moet je afvragen of het gewoon is dat er vuur gestookt wordt."

Swier, yllegaal fjoerwurk

Dêrby komt it probleem neffens har dat der in soad swier, yllegaal fjoerwurk brûkt wurdt tsjintwurdich. En dat der tefolle besunige is op bygelyks de wykaginten. De ferbining is fuort. Dêr soe in wrâld te winnen wêze neffens har.