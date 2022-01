Goud foar Nederlânske froulju op ploege-efterfolging, ek medaljes foar Kok en Groenewoud

By de massastart by de froulju wie it ek in Nederlânsk feestje. Schouten en Marijke Groenewoud kontrolearren it peloton en lieten gjinien fuortride. Yn de sprint wie Schouten fierwei de sterkste. Groenewoud kaam as twadde oer de streek en dus wie der sulver foar har.

Bergsma spilet byrol

De wedstriid by de manlju brocht mear spektakel. Hieltyd besochten der groepkes fuort te kommen. Ek Jorrit Bergsma like dat efkes te dwaan, mar dat slagge him net. De Fries koe fierder gjin rol fan betsjutting spylje yn in wedstriid dy't úteinlik wûn waard troch de Belch Bart Swings.