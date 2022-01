Goud foar Nederlânske froulju op ploege-efterfolging

De ploech, mei njonken de twa Friezinnen ek Irene Schouten, sette in flaterleaze rit del. Se wienen sels fjouwer sekonden flugger as de nûmer twa Noarwegen. It Russyske team waard tredde.

Letter snein steane de 1.000 meter by de froulju en de massastart by de manlju en froulju noch op it programma.