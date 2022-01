Bysûndere ûntdekking: twa Fryske túnarsjitekten wurken oan park Olterterp

It park wurdt opknapt; minne beammen wurde fuorthelle en oan de hân fan âlde tekeningen wurdt de tún op 'e nij ynrjochte.

By it ûndersyk nei de skiednis kamen derachter dat beide ferneamde Fryske túnarsjitekten oan it ûntwerp fan de tún wurken: Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en Gerrit Vlaskamp (1834-1906).

Aadlike famylje Van Boelens

Huize Olterterp wie earder it plak dêr't it slot fan de aadlike famylje Van Boelens stie. It park bestiet út in gloaiende tún mei slingerpaadsjes, wetterpartijen en ferskillende soarten beammen. It is ein 18de iuw oanlein yn opdracht fan de famylje Van Boelens.

Lang wie net dúdlik wa't de tún oanlein hie. "Sûnt koart witte we dat Lucas Pieters Roodbaard en Gerrit Vlaskamp beide deroan wurke hawwe", fertelt Stefien Smeding. Se is kultuerhistoarysk lânskipsdeskundige by It Fryske Gea.