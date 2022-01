Coronanijs 9 jannewaris: INretail wol winkels iepen ha

Lanlik leit it tal nije coronabesmettingen op 32.581. Dat is it ien nei heechste tal besmettingen oant no ta: freed waarden hast 35.000 besmettingen fêststeld, mar dat komt ek troch de steuring fan ôfrûne tongersdei by it RIVM.

Yn trochsneed gie it lanlike tal positive tests flink omheech. Yn de ôfrûne sân dagen lei it trochsneed op 25.390 positive tests de dei; dat is 76 persint mear as yn de dagen derfoar.

By it RIVM waarden yn de ôfrûne 24 oeren sân stjergefallen meld. De ôfrûne wike gie it yn trochsneed om 18 stjergefallen de dei; in wike earder lei dit trochsneed op 35.