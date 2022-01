Boargemaster Tytsjerksteradiel baalt fan geheim feest Burgum op âldjiersnacht

Mei de jierwiksel kamen hûnderten jongerein byinoar op in geheime lokaasje yn Burgum. Boargemaster Jeroen Gebben fan Tytsjerksteradiel seit dat er baalt fan dit feest en dat hy yngrepen hie as hy derfan wist. "Dit kin gewoan net", lit Gebben witte yn it radioprogramma Op'e Hichte by RTV NOF.



De boargemaster seit it ek skande te finen dat dit jier gjin tintefeesten mei Ald en Nij plakhawwe koenen fanwegen de coronamaatregelen. Dat soe earst barre yn sporthal De Nije Westermar yn Burgum.



Op sosjale media krige Gebben in soad kompliminten foar it tastean fan it geheime feest yn Burgum, mar yn it radioprogramma ûnderstreket de boargemaster dat as hy witten hie fan it feest, hy it hielendal net trochgean litte soe.