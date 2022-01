Boargemaster Tytsjerksteradiel baalt fan geheim feest Ald en Nij | INretail wol winkels iepen ha

Winkelbrânsjferiening INretail freget it nije kabinet om sa'n 56.000 net-essinsjele winkels te iepenjen. Neffens INretail moat dat kinne mei foarsoarchsmaatregels, lykas in maksimum tal besikers. It moat ek kinne troch ôfstân te hâlden, mûlkapkes te brûken en mei de gebrûklike hygiënemaatregels.



Neffens INretail binne der soad oanwizingen dêr't út bliken docht dat "de handrem eraf kan". De organisaasje wiist nei boargemasters dy't opkomme foar lokale ûndernimmers. It kabinet soe ek in hiel soad brieven krije dêr't yn oproppen wurdt foar in weriepening. De winkelbrânsj fynt it boppedat pynlik dat Nederlanners de ôfrûne dagen nei België en Dútslân giene om te winkeljen.



INretail seit dat it net sit te wachtsjen op in belied fan lockdown nei lockdown: it coronafirus sil noch wol efkes ûnder ús wêze. Dêrom fynt INretail it wichtich dat minsken mei it firus gewoan trochlibje kinne, bygelyks mei de maatregel om yn winkels te skowen mei it tal besikers.